Nudo sui social mentre si masturba: professore universitario licenziato, ma gli studenti lo rivogliono

Da 15 anni era conosciuto come un rinomato professore universitario della Wake Forest University, in North Carolina. Ma quanto pubblicato sui social network potrebbe aver compromesso per sempre la carriera di Omaar Hena. L'uomo, infatti, - stimato e amato da tutti i suoi studenti - pubblicava foto di lui completamente nudo mentre si masturba. Immagini che hanno portato l'università a licenziarlo.

Le immagini giravano su Reddit da più di 7 anni, ma i suoi studenti le hanno scovate solo all'inizio di febbraio. E le voci sulle foto hanno iniziato a circolare in modo insistito.

Tanto che, in molti studenti, hanno iniziato a ipotizzare che lo stesso professore sapesse perfettamente che i suoi studenti erano in possesso delle sue foto. Un dubbio che ha ingigantito ulteriormente lo scandalo e che è giunto fino alla presidenza dell'università.

L'uomo, nonostante le sue capacità di insegnante, è stato licenziato in tronco. Secondo l'università, infatti, il professore non può avere determinati comportamenti, nonostante si tratti della sua vita privata.

La reazione degli studenti

La notizia del licenziamento, tuttavia, non ha sortito lo stesso effetto sugli studenti. Sebbene in tanti abbiano accolto con favore l'allontanamento dal campus, tanti altri si sono opposti con fermezza.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, tanti dei suoi ex studenti vorrebbero che il professore riprendesse il suo posto. L'uomo era molto amato e sui social spesso conversava in modo amichevole con i suoi alunni. Per non parlare della sua capacità di spiegare la materia con chiarezza e professionalità. Sui social in tanti hanno iniziato a commentare: «Il professor Omar deve tornare da noi».

