«Ucciditi» e chiamano la 13enne «ebola»: indagata un'intera classe delle medie per istigazione al suicidio

di redazione web

Insultata, umiliata, emarginata. Un vero e proprio incubo quello che una ragazzina di 13 anni viveva ogni giorno nella sua scuola a Latina. I compagni, per mesi, l'hanno presa di mira rendendole ogni giornata un inferno. Dopo la denuncia, partita dalla mamma della vittima, adesso 15 ragazzi (un'intera classe delle medie) sono indagati.

Melissa Satta: «Io vittima di bullismo». La denuncia ai commenti offensivi (e maschilisti) per la relazione con Matteo Berrettini

Cacciato dall'aereo dopo un malore, Leonardo Lotti ha la sindrome di Down. La famiglia: «Denunciamo la compagnia»

Il bullismo in chat

I compagni della ragazzina, riporta Rainews, avevano creato una chat dell'odio, nella quale arrivavano le indicazioni per l'umiliazione del giorno. La chiamavano «ebola» e si scrivevano «evitatela», come fosse un virus. «Passatele accanto ma senza toccarla. Chi la tocca muore ed esce dal gruppo», dicevano i leader del gruppo di bulli.

La giovane arrivava in ritardo a scuola per evitarli. Quegli sguardi e le parole dette dietro le spalle le facevano male come coltelli, ma non sapeva di quella chat. A raccontarglielo è stata una delle partecipanti, che stanca di quella cattiveria si è distaccata e ha aiutato la compagna bullizzata. La denuncia è partita dalla mamma.

Indaga la Procura

Queste chat verranno acquisite dalla Procura di Roma, che ha aperto un procedimento contro 12 ragazzi e 3 ragazze. Mentre la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha incontrato gli studenti della scuola di Latina dove i fatti sono accaduti mentre altri incontri sono in programma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA