Quattro ragazzini picchiano una 13enne, il video su Whatsapp: denunciati alla procura

di Redazione web

Un grave atto di bullismo. Il branco contro una ragazzina di appena 13 anni. In quattro, ragazzini e ragazzine tra 12 e 15 anni, hanno picchiato una loro coetanea, mentre la riprendevano con il cellulare, per poi scambiare il video con Whatsapp. La violenza, che si è verificata la scorsa settimana in un centro commerciale a Comacchio, in provincia di Ferrara, ha portato gli inquirenti e la procura dei minorenni ad indagare sui quattro giovanissimi accusati di percosse e violenza privata, scrivono i giornali locali.

Gwyneth Paltrow, testimonianza choc per l'incidente in montagna con un sciatore: «L'ho sentito dietro di me, pensavo fosse un pervertito»

Dal video alle indagini

Le indagini sono partite in seguito alla diffusione del video dell'aggressione, avvenuta la sera di sabato 18 marzo, in cui la ragazzina è stata presa per i capelli e poi a calci dagli altri tre del branco, mentre un quarto riprendeva con il cellulare. I genitori della giovanissima vittima, dapprima hanno denunciato la violenta aggressione anche sui giornali, per cercare pubblicamente i responsabili, identificare gli aggressori e poi alle autorità.

Bimbo caduto dal balcone mentre i genitori dormivano. La mamma: «Non mi sono accorta di niente»

Denunciato il branco

Dopo la denuncia, sono entrati in azione i carabinieri che hanno recuperato il video del pestaggio e individuato il gruppo dei minorenni, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Ora è compito dei magistrati decidere le sorti dei quattri autori del pestaggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA