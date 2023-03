Gemelli di 19 mesi annegano nella piscina di casa. La mamma sotto choc: «Volevano stare sempre insieme»

di Redazione web

Uniti da un tragico destino sin dalla nascita. Due gemelli di diciannove mesi, Locklyn e Loreli Callazzo, sono nati insieme, hanno giocato e dormito insieme. E per entrambi la vita è finita nello stesso modo: annegati nella piscina di casa, Oklahoma City. La mamma, Jenny Callazzo, 37 anni, ha trovato i bambini nell'acqua, dietro al cortile. Per loro non c'era più niente da fare.

Minuti fatali

La donna, sotto choc, ha chiamato il servizio di emergenza, ed in pochi minuti sono arrivati i soccorritori che hanno tentato, secondo il protocollo, le necessarie misure salvavita per rianimarli, ma i due bambini non avevano più battito e non respiravano già più. Nei pochi minuti in cui i due bimbi si sono allontanati dal soggiorno di casa, la mamma era insieme ad un altro bambino poco più grande delle due piccole vittime; la nonna aveva lasciato aperto la porta che conduceva alla piscna, dove i due piccoli sono arrivati e rimasti per non più di dieci minuti, secondo il racconto della donna.

Tragedia su tragedia

Purtroppo per la famiglia Callazzo, si tratta della seconda tragedia familiare. La donna, infatti, ha perso un altro bambino di 5 mesi, nato da un precedente matrimonio, a causa di complicazioni mediche in seguito a cure contro il cancro. I due bimbi, ora, saranno cremati insieme, anche se normalmente non è permesso, ma la famiglia sta chiedendo un permesso speciale perché erano sempre insieme.

