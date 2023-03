A 14 anni uccide con più di 100 coltellate una coetanea: «Voleva solo capire cosa si provasse ad ammazzare qualcuno»

di Redazione web

All'età di 14 anni, Aiden Fucci, ha ucciso una ragazzina di 13 anni, Tristyn Bailey, cheerleader in una scuola, solo per sapere cosa «si provasse ad uccidere qualcuno». Le parole durissime ed inequivocabili sono del giudice Lee Smith, che ha condannato all'ergastolo il giovane assassino, oggi 16enne, non idoneo alla pena capitale per via dell'età.

Oltre 100 coltellate

«C'è solo una sentenza appropriata in questo caso» ha detto il giudice condannato Fucci in primo grado, per aver ucciso la coetanea; reato che il 16enne ha ammesso, dichiarando di averla colpita più di 100 volte in un bosco, che si trova nel tranquillo quartiere di Durbin Crossing, negli Stati Uniti.

Le parole del giudice

Ed è drammatica e lucida, la spiegazione che il giudice fornisce in aula prima di condannarlo: «Questo non è stato fatto per avidità. Non è stato fatto per rappresaglia, punizione o vendetta. Non è stato un delitto passionale. Non è stato un crimine commesso perché si è sentito rifiutato da lei. Non è stato fatto in un impeto di rabbia incontrollabile. Non c'era motivo. Non c'era scopo. È stato fatto per nessun altro motivo se non quello di soddisfare il desiderio interno di questo imputato di sentire com'era uccidere qualcuno».

Genitori sotto choc

I genitori della vittima erano in aula quando è stata annunciata la decisione e hanno pianto ascoltando le parole del giudice, ricordando quanto accaduto appena due anni prima, nel 2021, quando nel giorno della festa della mamma, la tredicenne fu data per dispersa, e trovata poche ore dopo con 114 colpi sul corpo, ben 49 coltellate alle mani, alle braccia e alla testa.

Fucci, che all'epoca aveva 14 anni, fu arrestato il giorno successivo,dopo che gli inquirenti hanno scoperto filmati di sicurezza in cui c'erano i due ragazzi che camminavano insieme e due ore dopo, aveva fatto ritorno solo l'assassino. Alcuni giorni prima di uccidere la 13enne, Fucci aveva confidato ad alcuni amici di voler uccidere qualcuno con il coltello nel bosco.

