Messina Denaro, la vita già un film e una serie tv: due progetti racconteranno i crimini del boss mafioso

La vita criminale del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, diventerà un film. Ed una miniserie. Sono già due i progetti audiovisivi che intendono raccontare i crimini commessi dal mafioso, nei suoi decenni a capo della cupola. Del film si sapeva già, ma la novità di queste ore, invece riguarda la miniserie, due puntate, già annunciate dal produttore Pietro Valsecchi, artefice di altre serie tv di successo, tra cui Il capo dei capi ed Ultimo, oltre ad essere il produttore dei film di Checco Zalone.

Miniserie su Messina Denaro

«La sceneggiatura è già in fase molto avanzata e così il lavoro di casting. Abbiamo già individuato il protagonista, ma lo annuncerò quando avrà firmato. Siamo pronti a girare in estate per portare sugli schermi la miniserie a inizio 2024», le parole di Valsecchi affidate all'agenzia Ansa.

Messina Denaro, arrestato lo scorso gennaio, ed attualmente detenuto nel carcere de L'Aquila, è stato latitante per circa 30 anni, per cui sarà curioso vedere su quale parte della vita si concentrerà la serie tv di Valsecchi, che parlando del progetto ha aggiunto che «non si tratterà di un instant movie perché l'arresto di Messina Denaro lo scorso gennaio ha soltanto accelerato lo sviluppo di un progetto su cui ragionavo da tempo e mi ha fatto trovare la chiave giusta per raccontare la parabola criminosa del boss e le indagini dei carabinieri del Ros che hanno portato al suo clamoroso arresto».

Anche un film

