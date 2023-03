Ben Affleck, i problemi di alcolismo: «Mai dato la colpa a Jennifer Garner, ero solo infelice»

di Redazione web

Ben Affleck frainteso. In un'intervista del 2021, l'attore americano disse di aver avuto problemi pesanti con l'alcol. Beveva per rifugiarsi da un matrimonio infelice, in cui si sentiva in trappola. «Pensavo che non me ne potevo andare, non potevo lasciare i miei figli. Seppur non fossi contento. Allora mi attaccavo ad una bottiglia e mi addormentavo sul divano. Ma ovviamente non era la soluzione», diceva Ben Affleck all'epoca, scrive Vanity Fair.

Checco Zalone e quella volta con Giorgia Meloni in Puglia: «Fedez? E' una vittima». Poi la rivelazione: «Soffro d'ansia»

Parole distorte

Parole, che decontestualizzate avrebbero potuto significare che l'alcolismo potesse essere una conseguenza del rapporto con la moglie Jennifer Garner, con cui è stato sposato dal 2005 al 2017 e da cui ha avuto tre figli. In un'intervista a The Hollywood Reporter, invece, ha precisato che: «È passata l’idea che stessi incolpando la mia ex moglie per la mia dipendenza, che è esattamente il contrario di quello che volevo dire. Lo ripeto, il mio comportamento è sempre stato interamente mia responsabilità», ha detto il marito di Jennifer Lopez, che ha precisato: «Volevo solo sottolineare che non ero felice e riempivo la tristezza con qualcosa di non salutare».

Terence Hill sarà di nuovo Trinità in un terzo film della saga. In estate l'inizio delle riprese in Abruzzo

Buon rapporto con la ex

«Mi ha insegnato il significato dell’amore», disse in passato della sua ex, per la quale ha sofferto dopo che l'intervista del 2021 venne fraintesa, soprattutto perché l'attore non intende assolutamente fare del male ai tre figli nati dalla loro lunga storia d'amore: Violet, Seraphina e Samuel. «Non vorrei mai che i miei figli pensassero che direi anche una sola parola negativa nei confronti della loro mamma», ha aggiunto al Jimmy Kimmel Show, tornando sulla questione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA