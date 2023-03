Checco Zalone e quella volta con Giorgia Meloni in Puglia: «Fedez? E' una vittima». Poi la rivelazione: «Soffro d'ansia»

di Redazione web

Checco Zalone, restio a lasciare interviste, si racconta sul Corriere della Sera, mentre il suo spettacolo teatrale è sold-out dappertutto. E tra i tanti argomenti di cui parla, vita privata, cinema, musica, il recordman del cinema italiano, parla anche del rapporto con la politica, e racconta di quella volta in cui avrebbe dovuto incontrare Giorgia Meloni in Puglia.

«Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni, quindi fan di Giorgia. Pure lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un WhatsApp chiedendo di incontrarmi», racconta Zalone, che confida di non incontrare mai personaggi della politica, ma spinto dagli amici le mandò un messaggio.

Terence Hill sarà di nuovo Trinità in un terzo film della saga. In estate l'inizio delle riprese in Abruzzo

Meloni e Zalone

«Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini... Hai allergie e intolleranze, oltre a quelle che già conosciamo?». E Meloni rispose che era allergica alle nocciole, ma poi l'incontro non avvenne. «Non ci siamo più visti né sentiti. Mi ha mandato un messaggino per chiedermi come andava lo spettacolo, e io le ho risposto. Tutto qui. Dalla politica mi tengo lontano».

Bansky svela la sua ultima opera d'arte (subito distrutta): «Morning is broken» demolita da una ruspa

Su Sanremo e Fedez

Ma Zalone parla anche di Sanremo. «Aspettavo con ansia l’invito per dire di no. Amadeus mi ha negato la soddisfazione». E del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. «Sono cose già viste, e poi non hanno neanche messo la lingua... Fedez è una vittima del sistema dei social. Lo comprendo e gli voglio bene».

Ansia da prestazione

Il comico pugliese, però, ammette una sua personale debolezza, l'ansia che non lo fa dormire. «Così mi aiuto con le pillole. Ansioso come me c’è solo Fiorello, Amadeus invece è così calmo... Durante la lavorazione di “Tolo Tolo” ho provato pure lo Xanax. Una volta all’Arena di Verona, mentre aspettavo di salire in scena per promuovere “Sole a catinelle”, stavo piangendo per la tensione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA