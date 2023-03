Terence Hill sarà di nuovo Trinità in un terzo film della saga. In estate l'inizio delle riprese in Abruzzo

Tornerà per la terza volta nei panni di Trinità, ma senza il suo sodale amico. Terence Hill, 82 anni, tolta la tonaca da Don Matteo, rimette i panni "sporchi" del pistolero, noto come la mano destra del diavolo, per la velocità con cui spara. Ma, dicevamo, stavolta a fargli compagnia sul set non ci sarà il broncio di Bud Spencer, scomparso il 27 giugno 2016.

L'attore veneziano, all'anagrafe Mario Girotti, ha aspettato tanto per chiudere la trilogia, ma infine ha deciso di chiudere i conti con quel personaggio iconico, che gli ha permesso di conquistare la gloria senza tempo, deputata solo ai divi del cinema.

Presto sul set

Terence Hill, ha fatto sapere, che a distanza di 54 anni dal primo film, in estate inizierà a girare in Abruzzo «Trinità, la suora e la Pistola», ispirato a una storia vera in cui introduce anche un personaggio storico, Billy The Kid, nella speranza che non faccia rimpiangere Bambino, il personaggio di Bud Spencer.

Una scelta coraggiosa, ma che certamente farà piacere ai tantissimi fan dei due film sparsi per il mondo; tra l'altro Terence Hill, non è l'unico attore che ha voglia di rivestire i panni di un personaggio giovanile.

Terence e le altre star

Franco Nero, per esempio, anche lui celebre per il film Django, interpretato per la prima volta nel 1966 con la regia di Sergio Corbucci, oggi a 83 anni, si prepara a rivestire i panni del cowboy. Il prossimo 30 giugno, invece, uscirà in America il quinto episodio di Indiana Jones, serie creata da Steven Spielberg, in cui Harrison Ford, anche lui ottantenne, sarà di nuovo il professore archeologo che fece il debutto sullo schermo quarant'anni fa.

