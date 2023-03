L'uomo più ricco del mondo, Gian Luca Comandini svela chi è Satoshi Nakamoto, il misterioso creatore dei Bitcoin

Nell’ottobre del 2008 fu reso pubblico il protocollo Bitcoin, la prima criptovaluta. A lanciarlo nella rete fu Satoshi Nakamoto. In realtà solo uno pseudonimo, perché dell’inventore della moneta elettronica, non si sa nulla, soprattutto la sua vera identità. Almeno fin quando, Gian Luca Comandini, esperto di criptovalute, imprenditore ed appassionato scrittore, non si è messo sulle sue tracce de L’uomo più ricco del mondo (edito da Rizzoli). “Ho pensato, che fosse assurdo che ai giorni nostri, nessuno sia riuscito a trovarlo e a dargli un volto, per questo ho voluto scrivere un libro, mettendomi sulle sue tracce per oltre un anno. Volevo dargli un nome ed un volto, per dimostrare che la blockchain è frutto di normalità, e che è un uomo ad averla creata.

Nel libro viene svelata la sua identità, non ha paura di essere smentito?

Prima di scriverlo volevo essere sicuro di un nome inattaccabile, ma se l’editore ha deciso di pubblicare la storia, è perché le prove sono molto concrete. La mia convinzione è che sia più probabile che l’identità venga confermata in futuro, piuttosto che sia smentita la mia ipotesi.

Il libro è costruito come un giallo, sembra la trama per un film.

In effetti quando ho finito il libro, ho pensato che fosse la trama perfetta e così sarà, perché un’importante società di produzione ha acquistato i diritti e potrebbe essere l’anello mancante per l’adozione di massa. Nessuno ha mai affrontato dal lato popolare il fenomeno cryptovalute ed un film potrebbe appassionare anche chi non è interessato al fenomeno, ma all’incredibile storia di Nakamoto.

Che ruolo avrà?

Non sono un esperto di cinema, ma il produttore cinematografico ha voluto assicurarsi la mia vicinanza al fianco del regista nella scrittura della sceneggiatura, per garantire la massima fedeltà del racconto.

Lei è stato un precursore del mondo bitcoin, anche per il futuro?

Sono dieci anni che me ne occupo, perché è una tecnologia che sta conquistando terreno e consensi, sono passati 14 anni dal suo ingresso, tutto l’ecosistema è cresciuti a livelli impressionanti, oggi milioni di persone lo stanno facendo.

Martedì 14 Marzo 2023

