The Crown 6, Lady Diana e la scena della morte: spunta la foto choc dell'auto distrutta nel tunnel dell'Alma

La morte di Lady Diana potrebbe essere raccontata nella stagione 6 di The Crown, la serie cult di Netflix che ha raccontato la vita della dinastia reale a partire dagli anni Quaranta. Uno scatto di una Mercedes serie S, lo stesso modello in cui perse la vita la Principessa sotto il tunnel de l'Alma a Parigi, sul set agli Estree Studio sarebbe oggetto di polemiche in Inghilterra.

Foto inquietante

L'immagine, ottenuta dal Daily Mail, mostra l'auto devastata come avvenne nello schianto nel 1997 e le immancabili polemiche sono nate proprio dall'ipotesi che la produzione voglia raccontare anche quella drammatica sequenza.

The Crown showing impact of Diana's car crash: bad



Netflix recreating literally hundreds of murders for true crime fanatics: good, i guess? https://t.co/FjRHnbY03M — Tom Davidson (@TomDavidson09) March 20, 2023

La foto mostra la Mercedes con la ruota anteriore schiacciata, così come il cofano e il cruscotto che sporge dal parabrezza. Pare che l'auto sia stata trasportata in gran segreto sotto un telone a Parigi, per non destare sospetti, anche perché Netflix ha sempre detto che il momento dello schianto non sarebbe stato mostrato al pubblico.

Netflix ha negato

Nell'incidente morirono il compagno di Diana, Dodi al-Fayed e l'autista, Henri Paul, 41 anni. Tutti e due morirono sul colpo, mentre la principessa, che nella serie è interpretata da Elizabeth Debicki, è stata portata in ospedale e in seguito è morta per le ferite riportate. La guardia del corpo Trevor Rees-Jones fu l'unica persona a sopravvivere.

Ultima stagione

La sesta serie seguirà i reali dalla fine degli anni '90 fino ai primi anni 2000. Sulle informazioni diffuse dal giornale inglese, Netflix ha rifiutato qualsiasi commento. Un insider della produzione Netflix al tempo delle riprese a Parigi disse: “Tornare a Parigi e girare gli ultimi giorni di Diana e le ore di un dramma era spiacevole… Man mano che si arrivava ai giorni nostri, diventava più difficile trovare…l’equilibrio. Con alcuni di quei momenti ancora freschi…era come se una linea fosse stata superata”.

