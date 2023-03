Il figlio litiga con una compagna, la mamma fuori dalla scuola la prende per il collo: finisce a schiaffi

di Redazione web

Una mamma intervenuta in difesa del proprio figlio, fuori dalla scuola ha preso per il collo una ragazzina di 12 anni, sua compagna di classe, schiaffeggiandola. E' accaduto a Ferrara, scrive Il Resto del Carlino, venersì scorso sotto agli occhi di diversi ragazzini e genitori, non quelli della piccola, che però avvisati del problema hanno poi denunciato il fatto ai carabinieri.

Mamma si distrae, figlia di 10 anni molestata da uno sconosciuto in pieno centro: arrestato un 37enne

I fatti

Sono le otto del mattino, quando una donna si è avvicinata ad una bambina 12enne, le ha gridato qualche parola, poi la prende a schiaffi, prima che qualcuno dell'istituto la porti all'interno della scuola dove stavano per iniziare le lezioni. L'improvvisa violenza di un adulto nei confronti di un minore ha provocato uno choc diffuso in tutta la scuola, dove dapprima gli insegnanti si sono premurati di soccorrere la giovane, molto spaventata dall'accaduto, dopodiché hanno avvisato i genitori della vittima che si sono precipitati sul posto. La piccola viene tranquillizzata, portata al pronto soccorso per una visita e poi scatta la denuncia in caserma.

Costringe la ex a tatuarsi simboli nazisti e sfilare per il duce: il musicista punk Marzio Dal Monte a processo

Litigio tra bambini?

Secondo alcune indiscrezioni, la ragazzina aggredita avrebbe litigato con il coetaneo, figlio della donna, una normale lite tra bambini, di cui la scuola era già a conoscenza, che però ha portato poi la mamma ad un gesto così eclatante, oltre che inappropriato trattandosi di una minorenne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA