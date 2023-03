Matilde, 15 mesi, operata al cuore per una patologia congenita. «E' il primo intervento al mondo di questa complessità»

di Redazione web

Il cuore della piccola Matilde per la prima volta, inizia a battere senza alcun pericolo. La bimba, di appena 15 mesi, infatti, è stata sottoposta al primo intervento al mondo che ha permesso di correggere e risolvere in via definitiva la complessa cardiopatia, con cui era nata. Dal suo primo battito, Matilde, ha avuto problemi seri al cuore, che solo l'avveniristico intervento all'Irccs Policlinico San Donato, a Milano, ha permesso di risolvere. Purtroppo alla piccola era stata diagnosticata la grave patologia, quando ancora era nel pancione della mamma.

Famiglia serena

La bimba, operata nel mese di febbraio, dopo un periodo di osservazione è potuta tornare a casa, portando gioia e nuova serenità ai suoi genitori. «In questo viaggio in cui abbiamo accompagnato nostra figlia, la forza più grande, che ci ha permesso di affrontarne ogni fase con coraggio, ci è stata data soprattutto dalla grande professionalità e dal sostegno affettivo che abbiamo ricevuto dai medici. Ora possiamo guardare al futuro della nostra famiglia con grande serenità» le parole sentite della mamma ed il papà di Matilde, la cui patologia venne diagnosticata quando era ancora nel grembo materno.

I medici

«Avevamo due opzioni - racconta oggi Alessandro Varrica, chirurgo della Cardiochirurgia pediatrica e dei congeniti adulti, diretta da Alessandro Giamberti - o la correzione anatomica, ad altissima complessità, completamente risolutiva del quadro patologico della bimba, oppure un intervento meno rischioso, la correzione fisiologica, che non avrebbe risolto completamente il problema anatomico, e quindi con la prospettiva, per la bimba, di dover subire, dopo qualche anno, altri interventi chirurgici mai definitivi».

Intervento preparato

Una diagnosi che gli specialisti sono stati in grado di fare, quando la bimba era ancora nell'utero; ma già a 20 giorni dalla nascita, aveva subìto un primo intervento di bendaggio dell’arteria polmonare, per proteggere i polmoni ed aspettare i 15 mesi di vita, per raggiungere il peso idoneo, tra gli 8 ed i 10 kg, per sopportare l’operazione.

Molto complesso

L'intervento ha permesso di riportare l’arteria polmonare in connessione con il ventricolo destro e l’aorta in connessione con il ventricolo sinistro, ripristinando la connessione tra circolazione sistemica e polmonare, infine si è chiuso il buco nella parete che separa le due camere inferiori del cuore. Dopo l'operazione Matilde è rimasta ricoverata, 15 giorni, di cui 5 in terapia intensiva.

