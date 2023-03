Gwyneth Paltrow, testimonianza choc per l'incidente in montagna con un sciatore: «L'ho sentito dietro di me, pensavo fosse un pervertito»

di Redazione web

Non ha prestato alcun soccorso, anzi è andata via, perché pensava che quell'uomo piombatole addosso sulle piste da sci, avesse intenzione di aggredirla sessualmente. Gwyneth Paltrow ha testimoniato nel suo processo in cui è accusata di aver travolto un uomo anziano, 76 anni, perché sciava in modo imprudente e sostiene di aver subito danni per oltre 3 milioni di dollari per quattro costole rotte e danni cerebrali permanenti.

In tribunale

L'attrice, premio Oscar, sul banco dei testimoni ha fornito alla giuria il suo resoconto dell'incidente in montagna, in cui lo sciatore, il dottor Terry Sanderson, è arrivato da dietro e i suoi sci sono finiti tra le gambe dell'attrice, mentre con il corpo, l'uomo, le premeva dietro la schiena, al punto che Gwyneth Paltrow, si è anche arrabbiata, pensando che l'uomo lo avesse fatto di proposito, con un'intenzione di natura sessuale.

Spaventata

L'avvocato dell'uomo infortunato, ha chiesto all'attrice se avesse voluto mimare la descrizione fisica di quanto accaduto in tribunale, ma l'avvocato dell'attrice si è opposto. Paltrow, ha ammesso di essersi allontanata dopo l'incidente perché il maestro di sci l'aveva autorizzata a farlo, visto che la figlia l'attendeva più giù sulle piste. Le udienze continueranno la prossima settimana con la testimonianza di Paltrow, dei figli e del marito dell'attrice, oltre che di Terry Sanderson.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 19:09

