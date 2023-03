Finta cieca da 15 anni: oltre 200 mila euro di invalidità, ma faceva scrolling sul cellulare

di Redazione web

Per 15 anni ha preso in giro chi la credeva cieca totalmente. Una donna di 48 anni, a causa della sua grave disabilità, percepiva una pensione di invalidità dall'Inps, solo che la cecità assoluta, era del tutto fasulla. Si perché, qualcuno si è accorto, che in realtà la 48enne di Gioia Tauro, ci vedeva talmente bene da scrollare in continuazione il suo smartphone. Allora è partita la denuncia dai carabinieri, che hanno iniziato le indagini per appurare il presunto reato.

Del tutto autonoma

Le indagini dei militari hanno portato al pedinamento della donna, che con estrema facilità usava il cellulare in tutta autonomia, poteva firmare atti e documenti e si muoveva nella routine quotidiana. Verificata la situazione e la finta invalidità hanno portato avanti l'iter della giustizia, culminato con l'accusa di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. La finta invalida, in tre lustri avrebbe percepito circa 208 mila euro di pensione dall'Inps circa 208 mila euro.

Medici complici

Si sospetta la complicità di due medici, ora indagati, che avrebbero certificato la sua finta invalidità e che dovranno rispondere di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, nonché di falso materiale commesso da pubblici ufficiali in atto pubblico, in concorso.

