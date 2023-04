Basta alle prese in giro per balbuzie o su chi ha disturbi di parola e dizione. Il 16 aprile si celebra la Giornata mondiale della voce e l’Associazione Vivavoce lancia la campagna "16voce dici" contro il #voiceshaming, ovvero discriminazioni e atti di bullismo verso chi soffre di disturbi del linguaggio, della voce o della comunicazione. Da domenica 16 aprile sarà attivo un numero WhatsApp gestito dall’Associazione, Voice Help, che permetterà a chi soffre di problemi legati alla voce o a chi subisce episodi di voice shaming o ne è testimone di segnalare il proprio o altrui disagio, ricevendo un supporto psicologico gratuito da un’equipe medica specializzata. Tutte le informazioni su contatti e orari della chat Voice Help sono disponibili dal 16 aprile sul sito dell’associazione in una pagina dedicata: https://associazionevivavoce.it/. Il numero per contattare la chat Voice Help è +39 3891560942. Lo strumento della chat Voice Help permetterà all'Associazione di raccogliere testimonianze e di gestire un vero e proprio osservatorio nazionale sul tema.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 06:50

