Mamma si addormenta in un parco, il giardiniere non la vede e la travolge col tosaerba: morta a 27 anni, famiglia sotto choc

Si era addormentata nell'erba folta di un parco e non si è mai più risvegliata, uccisa da un tosaerba che un impiegato del settore paesaggistico dal comune stava guidando per ripulire la zona. Ora la famiglia della giovane donna, una mamma di 27 anni che lascia una figlia di 9, chiede giustizia.

Mamma uccisa da un tosaerba

La tragedia è avvenuta lo scorso 8 luglio a Modesto, in California. Il corpo di Christine Chavez è stato ritrovato smembrato nel Beard Brook Park: quando il dipendente del comune si è accorto di averla investita ha chiamato i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna.

La famiglia sotto choc

Uno choc per la famiglia di Christine, che aveva preso la decisione di vivere da senzatetto per seguire il suo sogno di libertà, ma era comunque molto amata. Secondo quanto raccontato da madre, padre, sorella e fratello maggiore ai media locali, i resti della giovane mamma sono stati lasciati dispersi nel grande parco dopo la scoperta della morte. La sorella ha spiegato: «Hanno lasciato pezzi di lei dappertutto, appena coperti con l'erba. Siamo andati sul posto perché volevamo vedere con i nostri occhi, ma poi abbiamo visto i suoi resti sparsi ovunque, è stato orribile». Il fratello, Randy, ha chiesto che «le ordinanze cambino in modo che non accada di nuovo. Indipendentemente dal fatto che siano senzatetto, sono comunque persone e dovrebbero essere trattate come qualsiasi altra persona».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 08:40

