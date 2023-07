Cliente del bar strappa la carta da parati del bagno per pulirsi, la foto denuncia: «Se ci fosse stato il rotolo non sarebbe successo»

di Redazione web

«Proprio quando pensi di aver visto tutto nel settore dell'ospitalità, qualcuno arriva e strappa la carta da parati dal muro per pulirsi». Nel momento del bisogno, qualsiasi mezzo è lecito? La denuncia partita dai social ha scatenato dibattito tra gli utenti di twitter dopo la pubblicazione delle foto dello stato in cui è stato ridotto il bagno di un bar, dove un cliente ha strappato la carta da parati e l'ha usata come se fosse carta igienica.

Carta da parati del bagno strappata

L'influencer valenciano Jesús Soriano ha denunciato tramite i suoi account ufficiali sui social network un nuovo caso di inciviltà compiuto da un cliente di un bar, che ha fatto ricorso alla carta decorativa sulle pareti del bagno al posto della carta igienica per pulirsi dopo aver provveduto ai suoi bisogni fisiologici. Nelle immagini pubblicate da @soycamarero su Twitter, si può notare che il bagno del bar in questione aveva carta igienica a sufficienza. Tuttavia, il cliente ha distrutto parte del muro e ha lasciato la carta da parati nel cestino. La denuncia di Jesús Soriano è diventata virale sui social e ha aperto il dibattito sulla mancanza di buone maniere e di educazione di molti clienti. A tal proposito, alcuni professionisti dell'ospitalità confermano che questo tipo di inciviltà è comune: «Incredibile quello che troviamo a volte».

Cuando crees que lo has visto todo en la hostelería, llega uno y arranca el papel pintado de la pared para limpiarse... pic.twitter.com/EK6h6SVhK3 — Soy Camarero (@soycamarero) July 16, 2023

Le risposte

Al contrario, altri utenti ritengono che il problema possa essere responsabilità dello stesso locale: «Se quel rotolo di carta fosse stato messo a suo tempo, e non per scattare la foto, forse non sarebbe successo...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 10:58

