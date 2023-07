Avvocato a Milano lascia tutto a 27 anni e apre un ristorante in Sicilia: «Non era la vita che volevo, adesso sono felice»

di Redazione web

Basta, cambio vita. Roberta Capizzi era un avvocato a Milano, la città più "veloce" d'Italia. Un giorno di 13 anni fa ha deciso di lasciare le aule di tribunale e tornare a casa, nella sua Catania, per aprire un ristorante. Un progetto nato insieme al papà, che oggi non c'è più, ma che lei porta avanti con successo. Il locale si chiama «Me Cumpari Turiddu» e si trova nel centro storico della città siciliana, ricavato da un vecchio magazzino rimesso a nuovo.

Il cambio di vita

Aveva 27 anni Roberta, quando ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare quello che sognava. Era un avvocato in rampa di lancio, lavorava nel diritto assicurativo tra Milano e Londra, una tradizione di famiglia. «Il lavoro che facevo non era allineato con i miei ideali, con la mia visione della vita», confida al Corriere della Sera.

«Mio padre capì la mia crisi esistenziale prima ancora che gliene parlassi e conoscendo il mio pallino per la cucina - era un buongustaio anche lui - ha dato vita a questa azienda per me.

