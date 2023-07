Mamma single di 19 anni si diploma e lascia l'Italia: «Qui mi sento giudicata, all'estero sono più aperti»

di Redazione web

Mamma single di 19 anni prende la maturità e lascia l'Italia. Lea Cattaneo, una ragazza di Torino, ha raccontato la sua storia, fatta di sacrifici, difficoltà e sogni da raggiungere. Per riuscirci però, pensa di andare via. Il motivo? Si sente «molto giudicata perché sono madre a 19 anni, non tanto dai miei coetanei quanto dalla generazione prima, quella dei miei genitori. Mi vedono come una bambina, senza le proprie idee o la capacità di fare delle scelte in modo consapevole. All’estero le persone sono più aperte, non ti chiedono se sei la baby sitter quando vai al supermercato o ti guardano male», ha detto a Repubblica.

La madre di Lea, Ada, commenta così sui social le sue parole: «Fierissima della mia cucciola, che non solo ce l'ha fatta con le sue forze, ma che rivendica con coraggio le sue scelte e non ha timore di raccontarsi».

Cosa ha detto la giovane mamma

Lea Cattaneo ha spiegato come si vede nel futuro e perché pensa di andare via dall'Italia: «Vorrei continuare nel campo artistico, magari nella fotografia, ora inizierò a cercare lavoro ma fuori dall’Italia.

«A Torino - continua - mi sono sentita molto giudicata e criticata e non vorrei che mio figlio cresca in questo contesto. Al di là del giudizio, possiamo fare tutto. L’ho capito solo dopo un po’ ma è così, ho tutte le possibilità davanti. E le hanno le ragazze che vivono una situazione simile alla mia».

