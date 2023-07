Barbiere si trasferisce in Australia: «Sono arrivato senza lavoro a maggio, adesso guadagno 3000 euro al mese»

di Redazione web

Lasciare tutto e trasferirsi in Australia, a migliaia di chilometri da casa. Sono tantissimi ormai i giovani europei, che sono partiti per cercare fortuna dall'altra parte del mondo, stufi dei salari e della vita nel proprio Paese. Qualcuno ritorna, qualcun altro invece riesce a ritagliarsi una posizione di tutto rispetto, con un lavoro fisso. Un barbiere spagnolo ha raccontato la sua esperienza in un video su TikTok.

Cosa ha raccontato

Il giovane barbiere racconta su TikTok (dove ha 130mila follower) la sua vita in Australia. Si è trasferito lo scorso maggio a Sidney e ha cominciato subito a fare il giro delle barberie, per consegnare il suo curriculum e ottenere il lavoro. Ci è riuscito abbastanza in fretta e adesso racconta come passa le giornate. Ma soprattutto, i guadagni, che sono completamente diversi rispetto a quelli che riusciva a fare in Spagna. «Dal lunedì al venerdì guadagno 29 dollari all'ora». In euro sono quasi 18, sui quali «devo pagare un pochino di tasse», dice.

La domenica il compenso sale

Il sabato il compenso sale a 32 dollari all'ora, mentre la domenica sono addirittura 45, ossia 27 euro all'ora.

