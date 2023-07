Mamma appassionata di shopping: «Ecco come risparmio più di 1200 euro all'anno facendo acquisti di qualità»

di Redazione web

Fare shopping per alcuni è sempre un grande trauma. Si è spesso indecisi su cosa comprare, se valga la pena o meno mettere nel proprio armadio quella camicia che ha un colore impossibile da abbinare e quanto sia giusto per il proprio portafoglio acquistare quell'accessorio costoso che forse non indosseremo mai. Lo sa bene Chantelle Znideric, 44 anni, personal stylist e shopper professionista, che fa veri e propri affari di moda con pochissimi accorgimenti.

«In piedi davanti al mio armadio, ho solo l'imbarazzo della scelta, indecisa se indossare la tuta rossa di French Connection o l'abito nero di Oliver Bonas. Qualunque cosa scelga, ho la garanzia di indossare un vero affare», spiega la mamma 44enne appassionata di moda. Ecco come fa a risparmiare più di 1200 euro l'anno con le sue tecniche di shopping.

Piccoli accorgimenti: grande shopping

La 44enne appassionata di moda è diventata nota alla stampa inglese per il suo blog, aperto nel 2006, con cui è riuscita a dispendiare un numero elevatissimo di consigli ai suoi follower. Aiutare i lettori del blog, per Chantelle Znideric è diventata una vera e propria missione.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, la 44enne appassionata di moda ha spiegato che era una giovane adolescente che cercava di vestirsi alla moda senza spendere cifre esose. Quando il padre le comprò il primo Levi's fu una vera gioia e ogni volta che la paragonavano a Madonna si sentiva soddisfatta delle sue scelte di stile.

Ecco i consigli per uno shopping con criterio

Oggi, mamma di due figlie di 12 e 10 anni, continua a concedersi look luminosi e appariscenti, che riesce ad ottenere con dei piccoli accorgimenti pratici.

Primo fra tutti: organizzare il proprio guardaroba in modo adeguato ad ogni capo di abbigliamento e ad ogni accessorio, così da avere sempre chiaro in mente cosa indossa e cosa no.

In questo modo, secondo la stylist, è più semplice scegliere cosa indossare senza starci troppo a pensare e, quando si trova a dover acquistare qualcosa di nuovo, sa esattamente che colore e che look le manca nell'armadio.

«La pazienza è la chiave per concludere un affare», racconta la 44enne appassionata di moda. A tal proposito, infatti, ha spiegato di avere un elenco in mente degli articoli e capi di abbigliamento da acquistare al giusto prezzo in base alla stagione: «Compro prima con la mente che col cuore, non scelgo mai qualcosa tanto per, ma c'è uno studio pensato dietro al mio shopping».

Tra gli accorgimenti pratici più utili c'è sicuramente quello di comprare capi di seconda mano. Su siti di e-commerce di usato, sostiene la shopper, ha trovato alcune offerte davvero straordinarie, ma si assicura sempre che i capi acquistati siano della sua taglia e originali, così da avere vestiti che sicuramente sa che indosserà: «Non lasciarti sedurre da qualcosa di troppo grande o piccolo.

Della sua passione Chantelle Znideric ne ha fatto un vero e proprio lavoro e oggi guadagna grazie ai suoi consigli sul blog e alla sua attività commerciale di personal shopping.

