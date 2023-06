Hot pants da uomo a soli 12 euro, i social insorgono: «Sono disgustosi». Ma sullo shop online vanno a ruba

Lo shopping è sempre più online, ma non sempre i capi venduti conquistano il web. Proprio come nel caso degli ultimi hot pants lanciati sul mercato dal noto colosso di shop online, nel settore della moda low cost. I pantaloncini super corti di Jeans lanciati da Shein sul mercato a soli 12 euro, infatti, non sembrano convincere i clienti uomini. Anzi. Hanno fatto scalpore per un look considerato troppo audace.

I think I will have to snap my pair up asap before they all sell out 🤦‍♂️🤡https://t.co/NbYLDuOfBW — Andrew G (@joods_g) June 30, 2023

Hot pants da uomo: Shein scatena la polemica con i pantaloncini

I pantaloncini di jeans da uomo non sono stati proprio digeriti dai possibili acquirenti. Come riportato dal Daily Mail, il capo d'abbigliamento costa davvero poco.

Un capo descrutto come «a vita ultra bassa», per un look adatto solo ai più audaci. Ma sui social, non tutti sono stati convinti dal motto accattivante, anzi. L'articolo ha scatenato la reazione di molti utenti. Mentre sul negozio online i pantaloni riscuotono un grande successo, riscuotendo addirittura 4,82 stelle su cinque, sui social è partita una discussione senza fine tra chi li apprezza e chi no.

La reazione dei social

«Ma chi mai potrebbe indossare una cosa del genere? Sono disgustosi...», scrive un utente. «Il rischio che esca qualcosa mi sembra evidente», ironizza un secondo. «Li mettesse mio marito avrei gli incubi tutta la notte», ironizza una signora. In tanti hanno da ridire su questi shorts, ma le vendite vanno a ruba e, quindi, probabilmente c'è chi mente...

