«Mia figlia di 30 anni non sa che suo fratello è in realtà suo padre: adesso sto cercando un modo per dirglielo»

Una mamma chiede consiglio su come dire alla figlia 30enne che suo fratello è in realtà suo padre. La vicenda è stata svelata da una contributrice anonima della newsletter "Caro Terapista" del sito The Atlantic. La mamma ha raccontato il pregresso, assurdo a prima impressione, ma che ha una spiegazione ben precisa. Ecco cosa ha raccontato.

Il racconto della mamma

La storia non parla di incesti, ma solo della grande voglia di avere un figlio sano e con i geni "di famiglia". La donna ha raccontato di essersi sposata anni fa con un uomo che aveva già due figli e che aveva effettuato una vasectomia. Il desiderio di diventare mamma per lei era forte tanto quanto l'amore per questo uomo. Così, per risolvere il problema, i due hanno pensato a una soluzione inusuale: prendere il seme di uno dei due figli.

«Non volevamo usare una banca del seme, quindi abbiamo chiesto al figlio di mio marito di essere il donatore - ha raccontato -.

La paura dei due genitori

Adesso, il grande dilemma: «Nostra figlia ha 30 anni ora. Come possiamo dirle che suo "padre" è suo nonno, suo "fratello" è suo padre, sua "sorella" è sua zia e suo "nipote" è il suo fratellastro?». Un problema non da poco. «Io e mio marito siamo siamo molto preoccupati - dice la donna - La difficoltà maggiore ce l'ha mio marito, perché vuole che nostra figlia sappia che sarà sempre e per sempre suo padre».

Il consiglio del terapista

A rispondere ci ha pensato l'editorialista Lori Gottlieb, che è una psicoterapeuta qualificata. Secondo lei, prima di scusarsi è importante spiegare la situazione nel modo più semplice e chiaro possibile. «La mamma dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che è successo, senza trovare scuse», ha aggiunto la terapista.

