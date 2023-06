«Mi sono rifiutato di cedere il mio posto a una donna incinta: può sedersi per terra. Mi hanno dato dello st***o»

di Redazione web

Un uomo ha scatenato un enorme dibattito online dopo aver rifiutato di cedere il proprio posto a una donna incinta che gli aveva chiesto di potersi sedere (mentre lui sarebbe rimasto, in qesto modo, in piedi). Mentre solitamente aiutare coloro che sono più vulnerabili sembra la cosa più giusta da fare, l'uomo, che ha condiviso l'episodio sui social, ha spiegato di avere una buona motivazione per non aver voluto rinunciare al suo posto, e molte persone si sono trovate d'accordo con lui.

Rifiuta di cedere il posto a una donna incinta

L'uomo che si è rifiutato di cedere il suo posto a una donna incinta ha raccontato la sua esperienza sul forum Reddit, dove ha chiesto agli utenti se fosse stato un comportamento sbagliato dopo aver spiegato per bene quanto accaduto. «I miei nipoti - scrive - si sono entrambi diplomati al liceo questa mattina e volevo sedermi davanti, quindi mi sono accampato un po' davanti all'ingresso della scuola. Ho portato la mia sedia da campeggio pieghevole e le mie cuffie per ascoltare un programma. Circa 40 minuti prima che la scuola ci facesse entrare, una donna incinta si è avvicinata a me perché qualcuno l'ha messa in fila (presumo il suo partner).

I commenti

Da quando ha condiviso le sue preoccupazioni online, il post dell'utente Reddit ha raccolto oltre 950 commenti fino ad oggi e le persone sono accorse nella sezione dei commenti per assicurare all'uomo che si era comportato male. Una persona ha scritto: «Ti sei rifiutato di rinunciare alla sedia che hai portato perché ne avevi bisogno a causa delle tue condizioni di salute». Nel frattempo, qualcun altro ha detto: «Condizioni di salute o no, è la sua sedia che ha portato con sé».

