«La mia amica ha allattato mia figlia neonata senza il mio permesso: mi sono infuriata, ora non ci parliamo più»

Una donna inglese ha sentito il forte bisogno di sfogarsi sul portale Reddit, il sito in cui gli utenti possono raccontare le loro storie o qualche strano episodio che gli è capitato. Così ha fatto anche la giovane mamma che ha scritto di quando era invitata al matrimonio di un amico e ha scoperto che la sua migliore amica stava allattando, senza il suo permesso, la sua bambina di pochi mesi. La rabbia della donna era palpabile e la sua storia ha provocato l'indignazione generale.

La vicenda

La giovane mamma inglese ha raccontato l'episodio sul sito Reddit: «Ho una figlia di dieci mesi. Io e la mia migliore amica siamo sempre state molto vicine, e lei mi ha aiutato molto durante la gravidanza e dopo il parto. Proprio per questo, mi è sempre venuto spontaneo e naturale chiederle aiuto o comunque un sostegno se ne avessi avuto bisogno, anche perché lei non ha figli suoi. Ma non mi sarei mai aspettata ciò che è capitato.

L'epilogo della vicenda

Alcuni giorni più tardi, dopo avere raccontato l'episodio inquietante su Reddit, la donna ha deciso di aggiornare tutti i lettori e ha scritto: «Abbiamo parlato e io, molto arrabbiata, le ho detto che non doveva permettersi di fare una cosa simile perché era come se avesse violato mia figlia. Lei mi ha detto che si è trovata costretta ad "allattarla" perché non c'era nulla che potesse calmare la bambina. Io non le credo, non la voglio più vedere: l'ho bloccata dappertutto».

