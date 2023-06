«Al buffet del matrimonio di mia sorella c'era il cibo avanzato al mio, 8 mesi prima. Ho detto agli invitati di non mangiarlo»

di Redazione web

Portare con sé qualcosa di vecchio nel giorno del matrimonio è da tradizione di buon auspicio per la sposa. Ma se la cosa "vecchia" in questione fosse il cibo del buffet? In particolare, avanzato da un banchetto di nozze precedente (celebrato otto mesi prima) e poi riproposto agli invitati. È quanto realmente accaduto a una donna, la sposa del primo matrimonio e la sorella della sposa nel secondo, che ha raccontato la storia sui social e spiegato di aver detto agli invitati di non mangiare nulla, per poi chiedere agli utenti se il suo comportamento fosse stato esagerato.

Cibo scongelato al matrimonio della sorella

In un post pubblicato su Reddit, la sorella della sposa spiega di essersi sposata a sua volta otto mesi prima, con una festa in grande stile e circa 200 invitati. Immaginando che potesse avanzare del cibo, aveva dato disposizioni di consegnare alla mensa dei poveri per la quale a volte fa volontariato tutte le prelibatezze non consumate dagli ospiti. Non immaginava che sua madre, a sua insaputa, avesse invece tenuto gran parte degli avanzi per sé. Lo ha scoperto solo al matrimonio della sorella: «Quando hanno aperto il buffet, ho notato qualcosa di strano. Il cibo sembrava stranamente "familiare". O meglio, identico a quello del mio matrimonio, solo più secco e triste».

È stato allora che la donna ha chiesto spiegazioni alla madre, che su delega della sorella si era occupata dei preparativi per le nozze. «Mi ha serenamente detto di aver "risparmiato una fortuna" scongelando il cibo del mio matrimonio per servirlo ora agli ospiti.

«Mia madre - continua il post - è stata criticata per aver badato al risparmio, ma anche io ho ricevuto commenti negativi. Alcuni parenti hanno detto che ho messo mia sorella in cattiva luce di proposito e che il cibo andava bene perché era stato congelato e poi scongelato. Dicono che nessuno lo avrebbe scoperto se non lo avessi detto io». «Non so se ho fatto qualcosa di sbagliato, vorrei sapere se devo scusarmi», ha concluso la sorella della sposa.

I commenti

Il post ha scatenato centinaia di commenti, per la maggior parte concordi nel dire che la donna non aveva affatto sbagliato e che non avesse nulla di cui scusarsi. «Il problema non è che il cibo fosse congelato, ma come. È rimasto esposto per tutta la durata del tuo ricevimento, poi è stato trasportato in auto, e solo dopo congelato. Non è solo da tirchi, ma decisamente pericoloso per la salute», scrive un utente. «Tua madre ha messo a rischio la salute di tutti», scrive un altro. «Sorvolando su tutte le norme di conservazione del cibo, di cui hanno già scritto gli altri, io mi concentrerei sul fatto che tua madre ha rubato gli avanzi del to matrimonio nonostante tu avessi già deciso a chi destinarli», commenta un terzo.

