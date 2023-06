Mamma va in vacanza da sola: «Bado ai figli e alla casa tutto il giorno, ho bisogno di staccare. Mio marito dice che sono un'egoista»

di Redazione web

«Ho prenotato una settimana di vacanza da sola, lontano dalla mia famiglia. Mio marito dice che sono un'egoista». Hanno fatto discutere le parole di una mamma di 32 anni, che ha raccontato la sua vicenda su Reddit. Dopo un'accesa discussione, il marito le ha chiesto di pubblicare il suo racconto sul social, così da rendersi conto che stava sbagliando. Ma le reazioni degli utenti sono state diverse da come se le aspettava.

«La mia amica ha allattato mia figlia neonata senza il mio permesso: mi sono infuriata, ora non ci parliamo più»

«Mia mamma non mi ha mai aiutato con mio figlio, preferisce fare yoga. Ho deciso di non farglielo più vedere. Sbaglio?»

Cosa ha raccontato

«Mio marito pensa che io sia un'egoista - spiega la mamma - ma io non credo di esserlo. Stiamo insieme da 12 anni e in tutto questo tempo le nostre mansioni domestiche non sono cambiate. Lui porta a spasso il cane la mattina, va a lavoro e quando torna a casa si addormenta alle 20. Questo è tutto quello che fa.

«Mi occupo di tutti i lavori domestici, il bucato, la cucina, le pulizie - dice ancora la donna - In più ho un lavoro autonomo, quindi dopo che mi occupo dei bambini tutto il giorno, lavoro per un paio d'ore sul mio computer». La vacanza è il suo regalo di compleanno. «Me la pagherò da sola, tutto quello che chiedo è che mio marito si occupi qualche giorno dei nostri figli», ha scritto.

Le reazioni

Su Reddit la maggior parte degli utenti si è schierato dalla sua parte. Oltre alla solidarietà femminile, la donna ha trovato appoggio dal sesso opposto. «Sono un papà e devo ammettere che senza mia moglie sarei perso. Se ha bisogno di una settimana per ricaricarsi l'unica cosa che il marito dovrebbe fare è accompagnarla all'aeroporto, senza discutere», le ha scritto un utente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA