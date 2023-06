Matrimonio, la richiesta sfacciata ai non invitati: «Non c'è spazio per voi, ma potete regalarci comunque 300 euro (o più)»

di Redazione web

Quando partecipi a un matrimonio, non è insolito fare un regalo una donazione in denaro agli sposi per aiutarli a dare il via alla loro vita coniugale. Tuttavia, di solito non ci si aspetta che venga richiesto di fare un dono di nozze quando non si viene invitati alla cerimonia. Ma è esattamente quello che è successo a una donna che ha ricevuto un messaggio piuttosto strano da una vecchia compagna di scuola che non vedeva da più di un decennio. La donna ha raccontato sui social l'accaduto, e anche la risposta che ha dato all'"amica" sfacciata.

La richiesta di soldi per il matrimonio

In un post pubblicato su Reddit, la "non invitata" ha scritto di aver sentito l'ultima volta la persona nel 2009, quindi è rimasta scioccata quando ha ricevuto un messaggio su Facebook che le diceva che si sarebbe sposata. Ed è rimasta ancora più sconcertata quando ha scoperto che il messaggio non era un invito a nozze, ma chiedeva semplicemente una "donazione al fondo degli sposi per la luna di miele" - con un importo "consigliato" fissato a 250 sterline (poco meno di 300 euro).

I commenti

I commentatori del post sono rimasti ugualmente sconcertati dalle richieste di denaro degli sposi, con molti di loro che hanno definito la coppia "avida" per aver chiesto un minimo di £ 250 persino ai conoscenti che non vedevano da tempo. «Non capisco come le persone non si rendano conto di quanto sia pacchiano NON inviare a qualcuno un invito, ma hanno ancora il coraggio assoluto di chiedere soldi!! È già abbastanza pacchiano chiedere soldi su un invito COMUNQUE!!», ha scritto un utente.

