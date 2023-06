La luna di miele si trasforma in tragedia: lo sposo muore annegato alla Hawaii, lei viene derubata e non può tornare a casa

Avrebbe dovuto essere il viaggio più bello della loro vita, ma si è trasformato in una vera e propria tragedia. La luna di miele alle Hawaii è il sogno di tantissime coppiette del mondo, ma in questo caso è andato storto. Il neo sposo, infatti, è annegato mentre stava facendo snorkeling. Ma il dramma per la neo sposa non è finito qui...

Sposo morto annegato: la sposa derubata

Quanto accaduto a Steven Phan e sua moglie ha davvero dell'incredibile. Una storia tragicomica che sta facendo il giro del mondo. L'uomo, un 49enne, è annegato mentre stava facendo un'immersione per godersi la barriera corallina. Inutili i soccorsi della moglie e degli altri presenti, il neo sposino è morto.

Ma, nella tragedia, le cose sono continuate ad andare storto per la neo moglie. Una volta tornata a riva, presa dalla disperazione, si è resa conto di essere stata derubata.

Così la donna, oltre a dover vivere sulla propria pelle il lutto della scomparsa del marito, adesso è bloccata sull'isola.

Secondo quanto riportato dal Mirror, i ladri hanno fatto razzia degli oggetti personali della coppia, mentre si stava consumando la tragedia, sfruttando il trambusto. Secondo quanto ricostruito, Brittany Phan, adesso sta aspettando di ottenere nuovi documenti per far rientro a casa.

Una notizia che è stata diffusa grazie all'apparizione di una raccolta fondi, destinata a raccogliere un po' di soldi per la donna che dovrà comprare nuovi biglietti aerei e, soprattutto, organizzare il funerale del marito.

