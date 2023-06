Indossa l'abito da sposa della nonna per il suo matrimonio. La reazione dell'anziana è dolcissima e il video è diventato virale

di Redazione web

Il giorno del proprio matrimonio è uno dei giorni più felici per gli sposi, che, insieme ad invitati, parenti e amici, celebrano il loro amore. Sono molte le mode e i trend che nascono in occasione di questo evento così importante. Negli ultimi tempi si sta facendo strada l'usanza di scegliere abiti da sposa indossati dalla propria mamma o dalla nonna durante il proprio matrimonio.

C'è chi preferisce reinterpretarlo e chi, invece, vuole mantenere integro il ricordo e, quindi, lo indossa nella versione originale.

Una sposa ha deciso di fare una sorpresa alla propria nonna durante le prove del suo matrimonio indossando il vestito con cui l'anziana donna si è sposata in comune nel 1972, più di 50 anni prima, con il marito. Il vestito è molto particolare perché è rosso acceso e la giovane non ha voluto modificare nulla. La reazione della nonna è stata dolcissima. Andiamo a vedere insieme che cosa è successo.

Maggy e la sorpresa per la nonna

Maggy Meitzler è una giovane studentessa americana che abita a Cofeeville, una cittadina dell'Alabama ed è fidanzata ufficialmente con Matthew dal 2022. Quest'anno, finalmente, sono riusciti a realizzare il loro sogno e hanno celebrato il loro amore con un grande matrimonio in pieno stile americano il 4 giugno 2023. La giovane americana ha deciso di fare una sorpresa alla nonna. Maggy, infatti, ha indossato durante le prove del matrimonio, l'abito che la nonna indossò nel suo matrimonio civile e ha documentato la reazione della signora con un video su TikTok.

La reazione della nonna

La nonna di Maggy era sorridente accanto al nonno, pronta ad accogliere la sposa che stava per percorrere la navata, accompagnata dal padre. I due nonni erano di spalle e quando hanno sentito la marcia nuziale avanzare hanno girato lo sguardo dietro le spalle per cercare di intravedere la loro nipotina. Maggy ha iniziato ad avvicinarsi, e mentre percorreva la navata la nonna ha riconosciuto l'abito rosso con cui 51 anni prima si era sposata in comune con il marito, nonno di Maggy.

Si è portata le mani alla bocca per coprire lo stupore e si è voltata, commossa, verso il marito per chiedergli: «Hai visto? Quello è l'abito del nostro giorno, il mio abito». Tra la commozione dei presenti, la nonna e il nonno sono rimasti sorpresi ed emozionati, come gli utenti su TikTok che hanno amato l'idea originale avuta da Maggy.

