Incidente choc al matrimonio, si ribalta il bus con gli ospiti: 10 morti e 25 feriti. «Stavano tornando in hotel»

La festa di matrimonio finisce in tragedia. È di almeno 10 morti e 25 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto un bus charter che trasportava gli ospiti di una cerimonia di nozze vicino alla città di Greta, nella regione vinicola di Hunter nello stato di New South Wales, in Australia, a 180 chilometri da Sydney.

L'autista arrestato

Secondo quanto riferisce la polizia l'autista, 58 anni, è stato arrestato e potrebbe essere incriminato per l'incidente. È in ospedale per essere sottoposto al test per rilevare l'eventuale presenza di droghe nel sangue e per fare l'alcol test. «Era a un matrimonio insieme, viaggiavano insieme per andare all'hotel», ha detto il vice commissario della polizia Tracy Chapman alla televisione statale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 08:13

