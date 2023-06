Sposi lasciano il posto fisso e lavorano da casa, e lo stipendio si moltiplica per 12: «Facciamo 5 vacanze l'anno e non abbiamo orari»

di Redazione web

A volte per cambiare vita bastano un'idea e tanto coraggio. Li hanno avuti entrambi Kelan e Brittany Kline, coppia di giovani sposi, che dopo aver lasciato il lavoro nel 2019, che fruttava loro un reddito di 100mila dollari l'anno, adesso riescono a guadagnare 100mila dollari al mese lavorando da casa. Ma come ci sono riusciti? Andiamo a vederlo insieme.

La coppia d'oro che guadagna restando a casa

Kelan e Brittany sono un caso quasi unico. Per questo sono stati raggiunti e intervistati da Forbes, che ha voluto raccontare la loro storia di successo. I due hanno aperto il sito "The Savvy Couple", che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per risparmiatori in tutta l'America. Ciò che ha reso questa storia davvero straordinaria è stato il fatto che nessuno dei due aveva alcuna precedente esperienza nella gestione di un'attività online. In appena 3 anni il loro blog si è trasformato in una gallina delle uova d'oro.

Il blog

Prima di intraprendere questa attività, lei lavorava come insegnante, mentre lui aveva svolto più lavori, tra cui quello di security. Il blog è nato come un modo per mostrare agli altri come gestire meglio le proprie finanze, basandosi sulla propria esperienza nel provvedere alla loro nuova famiglia con un reddito limitato. È stato un successo.

La vita cambiata

Inutile dire quanto sia cambiata la loro vita, non solo economicamente. Non hanno orari di ufficio e possono gestire al meglio il loro tempo. Si svegliano quando vogliono, fanno colazione con le figlie e organizzano i loro programmi quotidiani. Era uno dei loro obiettivi quando hanno intrapreso questa strada. Ciò include prendersi molti giorni liberi e fare tre o quattro vacanze all'anno.

«Questo è sicuramente un modo diverso per i nostri figli di crescere, rispetto a come entrambi siamo cresciuti con i nostri genitori, che andavano a lavorare ogni giorno nel tradizionale orario 9-17», osserva Brittany. «Stiamo lavorando sodo per insegnare loro che puoi creare la tua vita di libertà con duro lavoro, disciplina e dedizione. Anche se lavoriamo da casa o online, abbiamo ancora responsabilità e scadenze che devono essere rispettate».

