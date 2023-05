Marco prende 2 giorni di permesso dal lavoro per andare in Romagna a spalare il fango e viene licenziato: «Non lo meritavo»

di Redazione web

Va a spalare il fango in Emilia Romagna per due giorni, ma al rietro si ritrova senza lavoro. Marco Santacatterina, studente di 24 anni residente a Marano e impiegato come fattorino in una pizzeria, aveva chiesto due giorni liberi per aiutare gli alluvionati. Il proprietario, secondo il suo racconto, l'avrebbe liquidato con un messaggio su WhatsApp: «Cogl**e, non farti più vedere». Dopo una settimana, il ragazzo è ancora sconvolto, riporta il Giornale di Vicenza.

«Acque alluvionali contaminate da batteri, rischio di epidemie»

Alluvione in Romagna, l'allarme di Bassetti: «Rischio infezioni gravi, vaccinare tutta la popolazione»

Cosa ha detto il fattorino

«Sono rimasto profondamente colpito da quanto successo in Emilia Romagna - racconta Santacatterina -. Mi ha ricordato l’alluvione che nel 2011 ha devastato Vicenza. Allora avevo solo 12 anni e naturalmente non ho potuto fare nulla, ma ora che sono un adulto ho sentito il dovere di fare la mia parte. Ho così contattato la protezione civile di Bologna che mi ha indirizzato verso un canale Telegram in cui c’era un gruppo che raccoglieva la disponibilità di volontari “spalatori”. Non ci ho pensato due volte e, dopo aver coinvolto anche mia sorella Sara, mi sono organizzato per andare a Cesena sabato e domenica».

«Rimasto basito»

Così ha contattato la pizzeria e ha chiesto due giorni liberi, specificando che sarebbe andato in Emilia Romagna a dare una mano agli alluvionati. «La risposta che mi è arrivata mi ha lasciato basito - continua lo studente -.

«Al di là di com’è finita, io rifarei tutto - conclude Marco Santacatterina -. È stata per me, e mia sorella, un’esperienza toccante che ci ha regalato forti emozioni: la gente ci ha accolto a braccia aperte, ringraziandoci per l’aiuto che avevamo portato. Siamo rimasti solo il sabato perché poi è scattata l’allerta per l’esondazione del Po, ma mi sono già organizzato con altri due amici per ritornare questo fine settimana».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA