Trovano portafoglio con 500 euro: Sara e Asia, 13 anni, lo portano ai carabinieri. E la proprietaria le ringrazia in lacrime

Trovano un portafoglio con 500 euro all'interno, e non ci pensano due volte: vanno dai carabinieri e lo consegnano. Accade a Guagnano, in provincia di Lecce, e le protagonista sono due ragazzine di appena 13 anni, Asia e Sara, come racconta il Quotidiano di Puglia. Due sere fa, mentre facevano una passeggiata, hanno visto in strada per terra qualcosa che ha attirato la loro attenzione: un portafogli, che hanno raccolto e aperto. All'interno c'erano oltre 500 euro.

Asia e Sara a quel punto non hanno avuto dubbi: prima hanno chiamato i rispettivi genitori, da cui sono state raggiunte.

