Fattorino 22enne trova un portafogli con 500 euro e lo restituisce al proprietario: «Era la cosa giusta da fare»

Cosa fareste con un portafogli smarrito con 500 euro dentro? La tentazione stuzzica anche i più onesti. Ma per Pietro Diani, fattorino e studente di 22 anni, non c'erano dubbi. «Ieri stavo rientrando a casa quando, al Ponte di Mezzo, ho visto un portafoglio nel mezzo della carreggiata. Qualcuno doveva sicuramente averlo perso andando in motorino - racconta il giovane a La Nazione -. L’ho subito preso, d’istinto, ed ho visto che dentro c’erano diversi soldi. Ho ripensato a quando, un mese fa, anch’io in quel tratto di strada ho perso il portafoglio con 100 euro dentro. Nessuno in quel caso mi ha chiamato. Io ho scelto di essere onesto. E dunque senza incertezze ho cercato tra i documenti un’informazione utile per ricercare il proprietario»

Il racconto di Pietro

Per restituire il portafogli al proprietario, ha usato un biglietto da visita trovato all'interno.

«Tutti gli amici mi hanno detto che quel che ho fatto mi fa onore. Certo, qualcuno ha aggiunto che, al posto mio, si sarebbe intascato i soldi… Ma io sono sicuro di aver fatto l’unica cosa giusta», ha concluso.

