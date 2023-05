L'autista in lacrime: «Mi hanno usato per abbandonare una vecchietta in casa di riposo». La storia che commuove

di Redazione web

La decisione di mandare un anziano in una Rsa si può rivelare talvolta sofferta da parte delle famiglie di appartenza. Pur consapevoli del fatto che nelle struttre di destinazione dovrebbero ricevere i trattamenti più adatti alle loro esigenze di salute, non è sempre facile convincersi a mandare una mamma o un papà in casa di riposo. Decisione che non è stata altrettanto difficile per la famiglia di una donna che - per liberarsi della vecchina - ha usato un autista Uber incaricato - a sua insaputa - di prelevare la nonnina sotto casa e portarla in una residenza assistenziale. La storia è stata raccontata dallo stesso autista in video pubblicato su TikTok in cui ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

L'autista usato per abbandonare la nonnina

Cristian Michell, l'autista Uber che ha raccontato la storia su TikTok, ha totalizzato quasi 27 milioni di visualizzazioni per il video in cui - tra le lacrime - racconta della storia dell'anziana spedita in casa di riposo contro la sua volontà. Cristian racconta di essere arrivato al luogo della chiamata e di averci trovato una donna di circa 80 anni seduta sulle scale di una grande casa tra grossi sacchi neri. Come di consueto, ha inviato un messaggio al numero che aveva prenotato la corsa, ha visto una persona affacciarsi e poi ricevuto un messaggio in risposta in cui gli confermavano che poteva partire per raggiungere la destinazione indicata in precedenza: la sua passeggera era proprio l'anziana donna, cacciata di casa dalla sua famiglia e diretta in casa di riposo.

«Non voglio andarmene, di' a mia figlia che proverò a lavarmi i vestiti da sola», le parole che l'anziana rivolge a Cristian mentre si asciuga le lacrime con un fazzoletto.



La storia dell'anziana donna abbandonata dalla famiglia ha commosso fino alle lacrime l'autista Cristian, che ha poi spiegato di averla accompagnata nella casa di riposo dove è stata accolta da due operatrici gentili, e che probabilmente sarebbe stata meglio lì che con i suoi parenti.

