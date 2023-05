Studente vince 20 milioni alla lotteria e li sperpera in yacht, pub e discoteca. Condannato il vicesindaco che gli ha suggerito gli investimenti

di Redazione web

Da studente e lavoratore part time a milionario a 23 anni grazie alla maxi vincita al lotto (quasi 20 milioni di euro alla lotteria), per poi finire sul lastrico a causa di una serie di investimenti sbagliati: yacht, pub e discoteca. Ma il giovane, Sherif Girgis, non ha fatto tutto da solo per finire in rovina. Anzi, ha seguito i consigli sugli investimenti da parte di Russell Poliwka, agente immobiliare e vicesindaco di Joondalup, sobborgo nell'area metropolitana di Perth, in Australia. Suggerimenti sugli investimenti così sbagliati che il giovane si è visto costretto a portare davanti alla Corte Suprema australiana il suo consulente, facendolo condannare. E ora il vicesindaco si trova costretto, dopo la condanna, a risarcire l'ex milionario della cifra di quasi 2 milioni di euro.

Una fortuna sperperata in yacht, pub e discoteca

Sherif Girgis era uno studente 23enne di Perth, aspirante perito immobiliare, e nel frattempo lavorava part-time in un cinema. Nel 2007 è diventato famoso in tutta l'Australia per aver vinto la più grande somma di denaro al Lotto in West Australia, quasi 20 milioni di euro. Il giovane ha da subito cercato una persona che potesse aiutarlo a gestire questa cifra esorbitante. La scelta è ricaduta su Russel Poliwka, vicesindaco della città di Joondalup, sobborgo di Perth.

Russel Poliwka era un importante agente immobiliare, abituato a gestire portafogli importanti: la propria azienda valeva circa 160 milioni di euro. Il giovane Girgis ha pensato di essere in mani sicure e quindi si è sentito libero di investire la propria vincita acquistando, tra l'altro, uno yacht di 80 piedi dal valore di oltre 300mila euro, e poi ha investito quasi 500mila euro nell'apertura di un pub a Midland (cittadina vicina a Perth) e in una discoteca, spendendo un altro milione di euro.

Sherif Girgis denuncia Russel Poliwka per "condotta ingannevole"

Così, gli affari sono iniziati ad andare male facendo emergere quanto gli investimenti suggeriti dal consulente fossero sbagliati. Sherif Girgis è stato costretto, quindi, a denunciare Russel Poliwka per aver commesso "una violazione del dovere di esercitare ragionevole cura, abilità e diligenza" durante il periodo in cui era consulente del giovane australiano.

Nel 2014 Girgis ha portato Poliwka in tribunale, dove ha sostenuto che il suo ormai ex consigliere lo aveva ingannato e mentito sullo stato dei suoi investimenti. Russel Poliwka è stato dichiarato colpevole dalla Corte Suprema australiana e costretto a risarcire oltre 2 milioni di euro per i disastrosi investimenti suggeriti a Sherif Girgis.

