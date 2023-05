Micol Incorvaia e il 'caso corriere Amazon': lei rompe il silenzio su Instagram. «Ecco com'è andata davvero»

di Redazione Web

Micol Incorvaia è ormai sotto i riflettori. Perché? L'ex gieffina si era lamentata su Instagram, di un corriere che aveva suonato alla sua porta per lasciare un pacco alle 9.30 di mattina. Affermazione che non è stata particolarmente gradita dai follower. Nelle ultime settimane, Micol ha lamentato spesso su Instagram, l'incapacità di dormire e di svegliarsi a orari a cui era abituata prima del Grande Fratello Vip. Ma procediamo con ordine.

Dopo essersi lamentata "ironicamente" che i corrieri le avessero recapitato un pacco a mattina inoltrata, Micol Incorvaia è stata stuzzicata anche da alcuni personaggi dello spettacolo, come per esempio Rosario Fiorello e Luciana Lettizzetto.

Nelle ultime ore però, Micol ha risposto ad un box di domande nelle sue Instagram stories e per la prima volta si è espressa in pubblico sulla vicenda del corriere Amazon. «Sinceramente, riguardo alla satira che è stata fatta ho riso anche io. Quello che mi ha fatto meno ridere è stata la disinformazione e il modo in cui quest'ultima possa generare cattiveria da parte di gente che non ti conosce e non si documenta prima di venire ad insultarti. Chi mi segue lo sa, io ho semplicemente risposto con tono "ironico"», ha spiegato Micol.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 17:46

