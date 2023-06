Incidente sulla Treviso Mare, motociclista si impiglia in un cavo spezzato dal maltempo: morto sul colpo

di Maria Elena Pattaro

Ancora sangue sulla Treviso Mare: motociclista rimane impigliato in un cavo spezzato dal maltempo e muore sul colpo. L'incidente fatale è avvenuto attorno alle 18 di oggi, 11 giugno, a Roncade (Treviso), all'altezza del ristorante "Perchè". La vittima non è stata ancora identificata, ma l'età stimata si aggira sui 65-70 anni. Stando alle prime informazioni sembra che a provocare il mortale sia stato il maltempo.

Il cavo spezzato dal maltempo

Il nubifragio di oggi pomeriggio, con pioggia e forti raffiche di vento, avrebbe divelto un cavo da un campo, scaraventandolo sulla strada, proprio nel momento in cui transitava il centauro. Sul posto polizia stradale e Suem. Il secondo dramma in quel tratto di strada, dopo la strage avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in cui sono morti una coppia di giovani fidanzati e una 53enne mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

