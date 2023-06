Incidente stradale a Milano: 15enne investito da una moto, è in codice rosso

di Redazione web

Grave incidente stradale in provincia di Milano. Un ragazzo di 15 anni è stato portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, dopo essere stato investito da una moto, a Cernusco sul Naviglio, intorno alle 16.30 di oggi.

Il ragazzo che era alla guida della moto, un 19enne, è stato portato invece in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118, la polizia locale di Cernusco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 18:34

