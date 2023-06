Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, la mamma al Tg1: «Ho detto ai carabinieri chi può averla presa». Cosa sappiamo

Prende sempre più i contorni del giallo la scomparsa a Firenze di una bambina peruviana di 5 anni, Mia Kataleya, che i familiari chiamano Kata, svanita nel nulla ieri, sabato 10 giugno, intorno alle 16. A quell'ora è stata vista per l'ultima volta, nel cortile dell'ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100, nel quartiere di Novoli, dove la sua famiglia abita insieme a circa cento persone, in gran parte stranieri, romeni e peruviani in primis.

