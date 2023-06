Bambina scomparsa a Firenze, il sindaco Nardella: «Chiunque abbia dettagli su Kata parli»

Che fine ha fatto Kataleya Alvarez? Tutti a Firenze, ormai si chiedono che fine abbia fatto la piccola Kata, la bambina peruviana, di soli 5 anni, che è scomparsa nel pomeriggio di sabato a Firenze. La mamma, tornando da lavoro, non l'ha trovata in casa.

L'ultima volta che è stata vista indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche sono partite dall'ex hotel Astor, un albergo occupato in zona Novoli dove vive con la famiglia, ma nelle ultime ore sono state estese ad ampie zone della città, compresi gli argini del torrente Mugnone e il parco delle Cascine. E adesso anche il primo cittadino di Firenze lancia un appello ai fiorentini.

<h2> Firenze, bambina scomparsa. L'appello di Dario Nardella </h2>

Le ricerche sono partite già nella serata di ieri, dopo la denuncia da parte della madre e adesso, nelle operazioni, vengono impiegati anche cani molecolari. Nel frattempo i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire dove possa essere finita la piccola, senza escludere nessuna pista: anche il rapimento non è escluso. E il sindaco, Dario Nardella, sui social lancia un appello.

«Proseguono le ricerche dentro e fuori lo stabile dove vive la famiglia della piccola Kata. Siamo sul posto con le forze dell'ordine. Rivolgo un appello a chiunque a segnalare ai carabinieri qualsiasi minimo dettaglio o notizia utili a

ritrovare la bambina». Queste le parole del primo cittadino su Facebook, a proposito delle ricerche della bambina peruviana di 5 anni, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, scomparsa dal pomeriggio di sabato dal cortile dell'ex hotel Astor, in via Maragliano, angolo via Boccherini, nel quartiere fiorentino di Novoli.

