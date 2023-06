Bambina scomparsa a Firenze, le indagini dei carabinieri: strada chiusa e militari al lavoro

La mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da ieri nel primo pomeriggio a Firenze, è disperata. Ha trascorso la notte a cercare la figlia insieme alle unità di soccorso e a due amiche che non l'hanno lasciata sola neanche per un momento.

La giovane donna, che vive a Firenze insieme alla bambina e a un altro figlio in un hotel occupato abusivamente in via Maragliano, angolo via Boccherini, ha avuto un malore nell'area delle ricerche ed è stata fatta arrivare un'ambulanza, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla famiglia.

Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, ricerche nella notte. La denuncia dei genitori: «Stava giocando in cortile»

Bambina scomparsa, l'appello della mamma

La mamma di Kata, Caterina, ha lanciato un appello: «Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera.

Strada chiusa e indagini

Nelle immagini raccolte, grazie a un residente, si può notare come via Boccherini sia stata bloccata al traffico per permettere le indagini. Secondo una primissima ricostruzione, i carabinieri di Firenze starebbero visionando le telecamere di videosorveglianza di una gioielleria nei pressi dell'ex hotel occupato che potrebbe ripercorre i primi momenti della piccola, lontana dallo zio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 13:38

