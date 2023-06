Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, ricerche nella notte. La denuncia dei genitori: «Stava giocando in cortile»

di Redazione web

Una bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. Sono in corso da sabato le ricerche della piccola, della quale non si hanno più notizie dalle 13 di ieri, quando stava giocando con altri bambini nel cortile dello stabile dove vive, l'ex hotel Astor, occupato da alcune famiglie. I genitori hanno sporto denuncia.

Bimba di un anno muore soffocata dalla cinghia dello zaino. L'incidente choc in casa: genitori disperati

Bimbo di due anni cade dal balcone: è gravissimo al Bambin Gesù

Bambina scomparsa a Firenze

La bimba scomparsa si chiama Kata, è di origine peruviana e al momento dell'ultimo avvistamento indossava una maglietta bianca e pantaloni rosa lunghi. In base a quanto diffuso su Facebook, alla ricerche partecipa la comunità peruviana a Firenze che ha organizzato gruppi da ieri sera per ritrovare la piccola.

Controlli con i cani in due palazzi

Controlli con l'unità cinofila sono stati effettuati nello stabile situato all'angolo tra via Maragliano e via Boccherini a Firenze dove vive Kata, diminuitivo di Kataleya.

Le ricerche

Le ricerche di Kata sono cominciate alle 23 di sabato. I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie d'intorno, anche con l'aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l'altra dell'Arma fatta arrivare appositamente da Milano. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Per tutta la notte la madre della bambina, che al momento della scomparsa non era nell'abitazione perché impegnata al lavoro, ha seguito lo svolgersi delle ricerche, stando in strada o sulla porta del palazzo insieme ad altre connazionali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA