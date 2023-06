Quattro bambini ritrovati vivi dopo un incidente aereo: sopravvissuti 40 giorni nella giungla, la mamma è morta

Quattro bambini , fratelli, sopravvissuti ad un incidente aereo sono stati trovati vivi dopo aver vagato per una quarantina di giorni nella giungla amazonica in Colombia . A twittare le foto del ritrovamento sono state le forze armate impegnate insieme agli scout indigeni nelle più ricche. E la notizia è confermata dal presidente, Gustavo Petro, che ha parlato di "gioia per tutto il Paese" e dal ministro della Difesa, Ivan Velasquez, che l'ha definita 'un miracolo'.

I bambini, Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9, Tien Ranoque Mucutuy, 4, e la neonata Cristin Ranoque Mucutuy, 11 mesi, sono stati trasportati a bordo di un elicottero Blackhawk alla postazione del comando unificato della più vicina San José Guaviare, per le valutazioni mediche, prima del trasferimento a Bogotà, dove sono arrivati alle 12:27 locali (le 6:27 italiane). I bambini hanno viaggiato da San Joseé del Guaviare fino alla capitale a bordo di un velivolo dell'esercito, insieme al padre, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia. Nella base aerea, riferisce il quotidiano El Tiempo, li attendevano quattro ambulanze, nelle quali sono stati trasferiti all'Ospedale militare di Bogotà dove continueranno i controlli medici ed il processo di idratazione e alimentazione.

Nelle foto i piccoli, indigeni della comunità Huitoto, appaiono piuttosto scarni, ed il presidente Petro ha fatto sapere che le loro condizioni di salute sono «debilitate».