Union Clodiense, festa promozione rischia di trasformarsi in tragedia: calciatore sul pullman scoperto sbatte la testa contro un cavalcavia

di Redazione web

La festa promozione in serie C dell'Union Clodiense ha rischiato seriamente di finire in tragedia. Un calciatore a bordo del classico pullman scoperto durante i festeggiamenti ha sbattuto violentemente la testa contro un cavalcavia. Sui social il video choc.

Inter, festa scudetto con il bus scoperto in giro per Milano: scelta la data, contro il Torino si posticipa

Tragedia sfiorata a Chioggia

Durante i festeggiamenti dell’Union Clodiense Chioggia Sottomarina al termine di una stagione trionfale che ha portato il club di Chioggia (Venezia) a dominare il girone di serie D e centrare una storica promozione in serie C, il calciatore Mohamed Rabbas infatti ha rischiato grosso mentre era sul pullman scoperto con i compagni di squadra quando, non accorgendosi che il mezzo stava per passare sotto un cavalcavia, è stato colpito alla testa dalle travi in cemento che sorreggono il ponte, come si vede in un video pubblicato da La Nuova Venezia. Provvidenziale l’intervento dei compagni che hanno evitato che il calciatore cadesse in seguito alla botta subita.

Nonostante il colpo fortissimo subito e il ricovero in ospedale il calciatore della Clodiense Rabbas non ha avuto alcuna grave conseguenza e ha voluto tranquillizzare tutti postando una foto sul proprio profilo Instagram con la scritta: «Ragazzi sto bene, grazie a tutti per i messaggi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA