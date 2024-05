Elezioni europee, da Meloni a Schlein: i politici si candidano, ma non andranno al Parlamento. Strategia giusta o grande bluff?

Il 1° maggio non è stata solo la festa dei lavoratori, ma anche una data importante in vista delle prossime elezioni europee. Alle 20 in punto è scaduto il termine per presentare le liste per il prossimo turno elettorale. Sono tanti i politici italiani che si sono presentati e tutti volti super noti. In primis, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, poi Elly Schlein per il Partito Democratico. Una bella sfida tra le due leader della destra e della sinistra. Per Forza Italia il candidato è Antonio Tajani e Carlo Calenda, invece, sarà il volto per Azione.



Il bluff dei politici?

Cosa hanno in comune tutti questi leader politici? Nessuno ha garantito che se sarà eletto andrà al Parlamento Europeo. In caso di vittoria, non rinunceranno ai loro incarichi di governo o nazionali e cederanno il seggio ad altri candidati del partito.



Discorso diverso per Matteo Renzi di Italia Viva. L'ex sindaco di Firenze, nella sua campagna elettorale, ha sottolineato più volte che lui sarà nell'aula francese, se sarà eletto.



La strategia è quella di metterci le faccia, conquistare i votanti e poi mandare a Strasbrugo, una delle sedi del Parlamento europeo oltre a quell di Bruxelles e Lussemburgo, qualcun altro. I giochi sono cambiati rispetto a prima.

In passato, in Italia un politico poteva essere al tempo stesso deputato, senatore o membro del governo, e parlamentare europeo, ma nel 2004 è stato stabilito che gli incarichi nazionali ed europei non sono compatibili: quindi, un candidato che viene eletto al Parlamento europeo deve decidere quale incarico portare avanti, se quello nazionale o quello europeo (e questa opzione è di solito quella meno scelta).