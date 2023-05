Caccia precipita su una casa, morte 3 persone: il pilota ha tentato una manovra di emergenza prima dell'espulsione

di Redazione web

Un caccia militare si è schiantato a terra, colpendo una casa e provocando la morte di almeno tre civili. Il velivolo è un MIG-21 appartenente all'Indian Air Force caduto nello stato indiano del Rajasthan. A confermare la notizia il corpo militare in un comunicato diffuso anche sui social, secondo il quale si è trattato di un incidente avvenuto durante l'addestramento operativo di routine.

A MiG-21 aircraft of the IAF crashed near Suratgarh during a routine training sortie today morning. The pilot ejected safely, sustaining minor injuries.

An inquiry has been constituted to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) May 8, 2023

Pilota si lancia dall'aereo

Prima dello schianto a terra, il pilota è riuscito ad azionare il comando per lanciarsi fuori dal caccia e salvarsi la vita. In un video su Twitter, infatti, si vede un gruppo di persone che trasporta il militare su una barella. Prima di cadere, però, il militare ha tentato di recuperare l'aereo, come prevede il protocollo di emergenza, ma non riuscendo a farlo, ha avviato l'espulsione.

🚨 Breaking:-3 Villagers Dead As MiG-21 Jet Crashes Into Rajasthan Home, Pilot Ejects Indian Air Force MiG-21 Jet Crash: The aircraft had taken off from the Suratgarh airbase for a routine exercise 🚨 pic.twitter.com/Mqomr8BUS6 May 8, 2023

Tre vittime

Purtroppo il Mig-21 è caduto su una casa a Bahlol Nagar, causando la perdita di tre vite umane, ma i numeri sono ancora incerti e potrebbero esserci altre vittime. Nel frattempo l'Aeronautica Militare ha già dichiarato che sarà avviata un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente.

Indian Air Force #MiG21 fighter #Aircraft crashed near #Hanumangarh in #Rajasthan . The aircraft had taken off from Suratgarh, pilot ejected safely.Local says 2 villagers died in this crash.



Video from WhatsApp #indianairforce pic.twitter.com/TzTUYzNaZ2 — पार्वती आर्य (@Parwati_93) May 8, 2023

Tecnologia obsoleta

Purtroppo l'incidente di oggi è il sesto dal 2021, probabilmente a causa della tecnologia obsoleta degli aerei militari del corpo indiano. L'India sta cercando di modernizzare la sua forza aerea con un misto di acquisizioni dalla Russia e dalla Francia e sta sviluppando una propria industria aeronautica.

Lo scorso luglio, infatti, due piloti sono rimasti uccisi quando il loro aereo MIG-21 si è schiantato vicino a Barmer, sempre nel Rajasthan. La scorsa settimana, un elicottero dell'esercito di fabbricazione indiana con tre persone a bordo si è schiantato nella regione di Jammu e Kashmir, mentre due aerei da combattimento indiani si sono scontrati durante le esercitazioni nel gennaio 2023.

