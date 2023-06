Bambina scomparsa a Firenze, la mamma disperata: «Aiutatemi, sono passate troppe ore»

La mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da ieri nel primo pomeriggio a Firenze, è disperata. Ha trascorso la notte a cercare la figlia insieme alle unità di soccorso e a due amiche che non l'hanno lasciata sola neanche per un momento. La giovane donna, che vive a Firenze insieme alla bambina e a un altro figlio in un hotel occupato abusivamente in via Maragliano, ha diffuso un appello.

Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, ricerche nella notte. La denuncia dei genitori: «Stava giocando in cortile»

Bambina scomparsa, l'appello della mamma

«Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente», ha detto la mamma di Kata. «Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era», ha detto la donna davanti alla struttura. La madre, parlando coi cronisti, ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa «con una famiglia al terzo piano» dello stesso stabile «perché facevano troppo rumore» e poi un'aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello «ma lui non c'entrava niente».